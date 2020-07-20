В Ізраїлі почався страйк медсестер через COVID-19

Світ 11:21, 20.07.2020 Оновлено: 11:48, 20.07.2020

В Ізраїлі 20 липня розпочався страйк медсестер і медбратів на тлі зростання захворюваності на коронавірус (COVID-19).

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Як повідомляє The Jerusalem Post, вони вимагають від уряду збільшення оплати праці.

Медперсонал незадоволений тим, що багатьох медсестер і медбратів в останні місяці перенаправили на роботу в інфекційні відділення з хворими на коронавірус людьми.

Також багато хто з них зараз на карантині, тому ті, хто продовжує працювати, стикаються з подвійним навантаженням.

Через страйк буде скасовано деякі планові операції, скорочено прийом аналізів, закрито клініки вакцинації.

У звичайному режимі продовжать працювати тільки коронавірусні відділення в лікарнях, а також чергові сестри, які надають екстрену допомогу хворим.

Страйк медсестер почався в Ізраїлі
jpost.com

Станом на 20 липня в Ізраїлі хворіють на коронавірус понад 28 тис. осіб. За весь час пандемії в країні підтвердили 50 тис. заражень, але понад 21 тис. осіб уже одужали. Померли 409 людей.

Як писав OBOZREVATEL, 17 липня уряд Ізраїлю прийняв рішення посилити карантин через другу хвилю коронавірусу.

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