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В Ізраїлі почався страйк медсестер через COVID-19

Світ
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Медсестри в Ізраїлі влаштували страйк

Медсестри в Ізраїлі влаштували страйк.

В Ізраїлі 20 липня розпочався страйк медсестер і медбратів на тлі зростання захворюваності на коронавірус (COVID-19).

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Як повідомляє The Jerusalem Post, вони вимагають від уряду збільшення оплати праці.

Медперсонал незадоволений тим, що багатьох медсестер і медбратів в останні місяці перенаправили на роботу в інфекційні відділення з хворими на коронавірус людьми.

Також багато хто з них зараз на карантині, тому ті, хто продовжує працювати, стикаються з подвійним навантаженням.

Через страйк буде скасовано деякі планові операції, скорочено прийом аналізів, закрито клініки вакцинації.

У звичайному режимі продовжать працювати тільки коронавірусні відділення в лікарнях, а також чергові сестри, які надають екстрену допомогу хворим.

Страйк медсестер почався в Ізраїлі

Страйк медсестер почався в Ізраїлі jpost.com

Станом на 20 липня в Ізраїлі хворіють на коронавірус понад 28 тис. осіб. За весь час пандемії в країні підтвердили 50 тис. заражень, але понад 21 тис. осіб уже одужали. Померли 409 людей.

Як писав OBOZREVATEL, 17 липня уряд Ізраїлю прийняв рішення посилити карантин через другу хвилю коронавірусу.

ІзраїльКоронавірусмедикистрайквірус
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