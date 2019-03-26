В Ізраїлі оголосили "червону тривогу": що сталося

На півдні Ізраїлю спрацювали сирени тривоги після тривалої перерви в обстрілі з сектором Гази.

"У Ешкольській регіональній раді була активована червона тривога", — сказано в повідомленні прес-служби ізраїльської армії.

Після спрацьовування сирен повітряної тривоги військові ідентифікували запуск однієї ракети із сектора Гази по ізраїльській території.

Нагадаємо, 25 березня ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Гази. Однією з цілей ВПС Ізраїлю стала секретна штаб-квартира палестинського ісламістського руху.

Рішення про силові дії було прийнято у відповідь на ракетний обстріл. Так, військові засікли пуск однієї ракети із сектора Гази по центральній частині Ізраїлю.

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Ілюстрація VN Ngày Nay

דיווח ראשוני: הופעלה אזעקת צבע אדום במועצה האזורית אשכול. הפרטים בבדיקה pic.twitter.com/EVeldtEBuU - צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 березня 2019 р.

בהמשך לדיווח על אזעקת צבע אדום במועצה האזורית אשכול, זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, у зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

Після цього Ізраїль оголосив про початок атак по цілях у секторі Гази. Пізніше Армія Ізраїлю повідомила, що вразила 100 військових цілей ХАМАСу.

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