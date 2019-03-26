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В Ізраїлі оголосили "червону тривогу": що сталося

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На півдні Ізраїлю спрацювали сирени тривоги після тривалої перерви в обстрілі з сектором Гази.

"У Ешкольській регіональній раді була активована червона тривога", — сказано в повідомленні прес-служби ізраїльської армії.

Після спрацьовування сирен повітряної тривоги військові ідентифікували запуск однієї ракети із сектора Гази по ізраїльській території.

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Нагадаємо, 25 березня ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Гази. Однією з цілей ВПС Ізраїлю стала секретна штаб-квартира палестинського ісламістського руху.

Рішення про силові дії було прийнято у відповідь на ракетний обстріл. Так, військові засікли пуск однієї ракети із сектора Гази по центральній частині Ізраїлю.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, у зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

Після цього Ізраїль оголосив про початок атак по цілях у секторі Гази. Пізніше Армія Ізраїлю повідомила, що вразила 100 військових цілей ХАМАСу.

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Місце
Ізраїль
Тег
Палестина
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