В Ізраїлі назвали топ-5 джерел зараження COVID-19

В Ізраїлі на першому етапі пандемії головним джерелом поширення нового коронавірусу COVID-19 всередині країни виявилися синагоги.

За даними епідеміологічної служби МОЗ, там заразилися 24% хворих. Ще 5% підхопили інфекцію в ешивах, повідомляє IsraelInfo.

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59 заражених ізраїльтян підхопили хворобу в 19 синагогах країни. Один із них заразив у своїй громаді відразу 17 осіб.

На другому місці опинилися готелі – в них заразилося 15% від кількості всіх пацієнтів. У гіршому з випадків один хворий у готелі заразив п'ятьох, а середня кількість інфікованих з одного джерела в готелях склала 2.64.

На третьому місці ресторани (12% хворих). У гіршому з випадків один хворий заразив трьох.

Ще 7% хворих підхопили нову хворобу в супермаркетах, там один хворий заражав у середньому 1.33 осіб.

Основним же джерелом зараження стали громадяни та приїжджі, які поверталися з інших країн (47% випадків).

В Ізраїлі назвали головні джерела зараження COVID-19 колаж

Нагадаємо, за даними на 1 квітня в Ізраїлі підтвердили 6 092 випадків COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, радниця прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у справах ультраортодоксальної громади Ріфка Палух захворіла накоронавірус.

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