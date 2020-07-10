В Ізраїлі людей закрили по домівках: ситуація з коронавірусом загострилася
В Ізраїлі за добу 9 липня було встановлено новий антирекорд із захворюваності на COVID-19: інфекцію виявили у 1464 осіб.
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Це найбільший добовий приріст за весь час епідемії. Через новий спалах коронавірусу влада вирішила на тиждень обмежити вихід на вулицю жителям окремих кварталів у Єрусалимі, Бейт-Шемеш, Лоде, Рамле і Кир'ят-Малахії, а також в'їзду та виїзду з них, передає DW.
Ці обмеження набрали чинності в полудень 10 липня. Водночас уряд підготував пакет допомоги для громадян.
Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив на пресконференції, під час якої визнав, що рішення відновити роботу бізнесу в країні було передчасним.
"Я беру на себе за це повну відповідальність", – сказав він журналістам.
Додамо: за даними на 10 липня в Ізраїлі було зафіксовано понад 35 тис. випадків зараження, 350 осіб померли.
4 липня в країні було встановлено попередній антирекорд щодо нових виявлених випадків COVID-19 (+1115 за добу), тоді як у квітні заражень майже не було.
Як писав OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав "екстреною" ситуацію з відновленням поширення COVID-19 у країні.
6 липня в Ізраїлі ввели більш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, уряд закрив бари, клуби та спортивні зали.