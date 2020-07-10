В Ізраїлі людей закрили по домівках: ситуація з коронавірусом загострилася

В Ізраїлі за добу 9 липня було встановлено новий антирекорд із захворюваності на COVID-19: інфекцію виявили у 1464 осіб.

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Це найбільший добовий приріст за весь час епідемії. Через новий спалах коронавірусу влада вирішила на тиждень обмежити вихід на вулицю жителям окремих кварталів у Єрусалимі, Бейт-Шемеш, Лоде, Рамле і Кир'ят-Малахії, а також в'їзду та виїзду з них, передає DW.

Ці обмеження набрали чинності в полудень 10 липня. Водночас уряд підготував пакет допомоги для громадян.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив на пресконференції, під час якої визнав, що рішення відновити роботу бізнесу в країні було передчасним.

"Я беру на себе за це повну відповідальність", – сказав він журналістам.

Додамо: за даними на 10 липня в Ізраїлі було зафіксовано понад 35 тис. випадків зараження, 350 осіб померли.

Статистика на 10 липня. Джерело: worldometers.info

4 липня в країні було встановлено попередній антирекорд щодо нових виявлених випадків COVID-19 (+1115 за добу), тоді як у квітні заражень майже не було.

Нові випадки за день. Джерело: worldometers.info

Динаміка активних випадків. Джерело: worldometers.info

Кількість летальних випадків, виявлених за добу. Джерело: worldometers.info

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