В Ізраїлі людей закрили по домівках: ситуація з коронавірусом загострилася

Дарина Дурова Світ 18:23, 10.07.2020 Оновлено: 18:38, 10.07.2020

В Ізраїлі за добу 9 липня було встановлено новий антирекорд із захворюваності на COVID-19: інфекцію виявили у 1464 осіб.

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Це найбільший добовий приріст за весь час епідемії. Через новий спалах коронавірусу влада вирішила на тиждень обмежити вихід на вулицю жителям окремих кварталів у Єрусалимі, Бейт-Шемеш, Лоде, Рамле і Кир'ят-Малахії, а також в'їзду та виїзду з них, передає DW.

Ці обмеження набрали чинності в полудень 10 липня. Водночас уряд підготував пакет допомоги для громадян.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив на пресконференції, під час якої визнав, що рішення відновити роботу бізнесу в країні було передчасним.

"Я беру на себе за це повну відповідальність", – сказав він журналістам.

Додамо: за даними на 10 липня в Ізраїлі було зафіксовано понад 35 тис. випадків зараження, 350 осіб померли.

Статистика на 10 липня.
Джерело: worldometers.info

4 липня в країні було встановлено попередній антирекорд щодо нових виявлених випадків COVID-19 (+1115 за добу), тоді як у квітні заражень майже не було.

Нові випадки за день.
Джерело: worldometers.info
Динаміка активних випадків.
Джерело: worldometers.info
Кількість летальних випадків, виявлених за добу.
Джерело: worldometers.info

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