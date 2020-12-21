В Ізраїлі можуть повністю закрити небо через мутацію COVID-19

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зажадав повністю закрити небо країни для пасажирських рейсів через поширення мутованого виду коронавірусу N501Y, який виявили у Британії.

Під час виступу на засіданні урядової комісії з COVID-19 у понеділок, 21 грудня, він зазначив, що в країні потрібно повторити заходи, введені під час першої хвилі коронавірусу, передає ТАСС.

Поки що влада Ізраїлю заборонила в'їзд із Британії всім, крім власних громадян.

"Я скликав засідання комісії з коронавірусу з однією метою, і це – повністю закрити небо. Вірусна маса, яка потрапляє в Ізраїль, повинна бути максимально знижена, навіть якщо у Великобританії вони ще перевіряють, що це за інфекція", – заявив політик.

Відзначимо, Великобританія опинилася в міжнародній ізоляції після виявлення в країні мутованого виду COVID-19. Так, обмеження на в'їзд із країни ввели уряди більшості європейських країн – Австрії, Бельгії, Болгарії, Німеччини та Франції. Португалія дозволила в'їзд тільки своїм громадянам. Швеція планує офіційно поповнити список країн, які заборонили в'їзд із Великобританії, 21 грудня.

Іспанія планує призупинити авіасполучення, якщо аналогічні заходи не будуть ухвалені на рівні всього Євросоюзу.

Водночас серед жителів країни почалася паніка, полиці в супермаркетах порожніють через страх припинення постачань продуктів із країн ЄС.

Детальніше про ситуацію у Британії читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо: раніше в Ізраїлі оголосили всі країни світу "червоною" зоною – після приїзду з них потрібно пройти двотижневий карантин або двічі отримати негативний тест на коронавірус. 20 грудня в країні почалася вакцинація від COVID-19 препаратом Pfizer. Першим щеплення в прямому ефірі зробив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: