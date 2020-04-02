Головна Новини
2 квітня • оновлено в 09:51
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Ізраїлі глава МОЗ заразився коронавірусом

1.6т
Читати матеріал російською

В Ізраїлі виявили коронавірус у міністра охорони здоров'я Яакова Ліцмана та його дружини.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про діагноз із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни повідомляє в четвер, 2 квітня, портал Haaretz. Самопочуття обох задовільне, їм дозволили залишитися в ізоляції вдома під наглядом медиків.

Міністерство повідомило, що ті, хто спілкувався з Ліцманами протягом останніх двох тижнів, повинні будуть пройти домашній карантин, додавши, що сам міністр продовжить підтримувати регулярний графік роботи зі свого дому.

В Ізраїлі глава МОЗ заразився коронавірусом

В Ізраїлі глава МОЗ заразився коронавірусом

Фото Ohad Zwigenberg

Нагадаємо, раніше радниця прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в справах ультраортодоксальної громади Рівка Палух також захворіла на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня в країні ввели надзвичайний стан і заборонили виходити з дому без крайньої необхідності.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги