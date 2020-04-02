В Ізраїлі виявили коронавірус у міністра охорони здоров'я Яакова Ліцмана та його дружини.
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Про діагноз із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни повідомляє в четвер, 2 квітня, портал Haaretz. Самопочуття обох задовільне, їм дозволили залишитися в ізоляції вдома під наглядом медиків.
Міністерство повідомило, що ті, хто спілкувався з Ліцманами протягом останніх двох тижнів, повинні будуть пройти домашній карантин, додавши, що сам міністр продовжить підтримувати регулярний графік роботи зі свого дому.
В Ізраїлі глава МОЗ заразився коронавірусом
Фото Ohad Zwigenberg
Нагадаємо, раніше радниця прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в справах ультраортодоксальної громади Рівка Палух також захворіла на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня в країні ввели надзвичайний стан і заборонили виходити з дому без крайньої необхідності.
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