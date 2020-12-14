В Ізраїлі дорікнули Росії через окупацію Криму

Ізраїльська газета The Jerusalem Post викрила Росію в подвійних стандартах через критику визнання США суверенітету Марокко над Західною Сахарою.

Журналіст видання Сет Францман нагадав заяву МЗС РФ про те, що рішення Вашингтона визнати Західну Сахару частиною Марокко може різко перешкодити зусиллям ООН із врегулювання півстолітнього конфлікту.

"Коментарі Москви контрастують з її власним рішенням анексувати Крим у України в 2014 році, що не визнають більшість країн", – підкреслив він.

На думку журналіста, засудження Росією США не дивно, оскільки країни перебувають "по різні боки від більшості глобальних проблем".

Нагадаємо, Західна Сахара домагається незалежності з середини 1970-х років. З 2007-го офіційна влада і місцева військово-політична організація "Фронт Полісаріо" чотири рази проводили переговори з приводу статусу регіону. Всі вони закінчувалися безрезультатно.

10 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і Марокко домовилися про повну нормалізацію дипвідносин. Для досягнення дипломатичної перемоги Вашингтон визнав суверенітет Марокко над Західною Сахарою.

Як писав OBOZREVATEL, 10 грудня на саміті глав країн Євросоюзу було прийнято рішення про продовження економічних санкцій проти РФ за окупацію територій України.