В Ізраїлі автобус врізався в натовп підлітків: перші фото з місця НП

У четвер, 11 квітня, в ізраїльському окрузі Лехавім автобус врізався в групу підлітків, у результаті чого шість осіб отримали поранення.

НП трапилася недалеко від військової бази, повідомляє newsru.co.il. За попередніми даними, автобус був порожнім і несподівано наїхав на намет, у якому перебували старшокласники, що проходили передармійські збори.

Медики повідомили, що один із потерпілих, 18-річний юнак, отримав важкі травми і перебуває в критичному стані.

Фото з місця НП vesty.co.il

Як передає vesty.co.il, ще двоє 17-річних отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості, і ще троє поранені легко. У всіх – травми кінцівок і внутрішніх органів.

На місці працювали медики швидкої допомоги, медичні бригади ЦАХАЛа і рятувальники. Постраждалим надали першу допомогу, після чого їх евакуювали до лікарні "Сорока" в Беер-Шеві. Для доставки поранених були задіяні три вертольоти.

Водій автобуса затриманий, правоохоронці приступили до розслідування інциденту.

Фото з місця НП vesty.co.il

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в місті Сіетл на північному заході США чоловік відкрив стрілянину по автобусу з пасажирами, у результаті чого загинули двоє людей, ще двоє – в критичному стані в лікарні.

У Мілані (Італія) чоловік викрав автобус, у якому перебувало близько 50 підлітків, після чого спробував його підпалити.

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