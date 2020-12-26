В Італію прибула перша партія вакцини від COVID-19. Відео

У п'ятницю, 25 грудня, в Італію прибув фургон із першою партією вакцини від коронавірусу (COVID-19) компаній Pfizer і BioNTech.

Як повідомляє la Repubblica, вантажівка в супроводі карабінерів проминула перевал Бреннер (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Далі вона попрямувала до лікарні Спалланцані в Римі.

Перша партія складається з 9750 доз, які введуть лікарям, медсестрам і медичному персоналу починаючи з 27 грудня – дати, встановленої як європейський "день вакцинації".

Надалі партії вакцини Pfizer відправлять із військового аеропорту Пратіка-ді-Маре на римському узбережжі. У період із кінця січня до початку лютого там працюватиме логістичний центр розподілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз узгодив ціну за дозу вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу на рівні 15,5 євро.

Першою в Європі вакцинацію препаратом Pfizer і BioNTech почала Великобританія – 8 грудня. А першою, хто отримав щеплення, стала 90-річна мешканка Ковентрі Марґарет Кінан.