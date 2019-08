В Італії зсув накрив ціле місто: фото і відео НП

У місті Касаргі на березі озера Комо в Італії 200 осіб евакуювали через зсув, викликаний сильними дощами.

Про це повідомляє Independent (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зсув зніс на своєму шляху навіть автомобілі і паркани місцевих жителів. Про жертв або постраждалих інформації немає. Відзначається, що ліквідацією наслідків НП зайнялися рятувальні служби, а також волонтери.

Сільськогосподарська лобістська група Coldiretti повідомила, що через заблоковані дороги відрізаними від світу залишаються фермери, які розводять кіз і корів над Казарго.

#Maltempo , danni ingenti a #Casargo per una frana: continua a piovere https://t.co/BkApdbgbbr

Forti piogge, smottamenti e l'esondazione di un torrente hanno messo in ginocchio #Casargo, un piccolo centro montano in provincia di Lecco. Sono una ottantina le persone evacuate per ragioni di sicurezza ⬇️ pic.twitter.com/ntQ6NUv5Xr