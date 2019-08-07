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В Італії зсув накрив ціле місто: фото і відео НП

3.2т Читати матеріал російською

У місті Касаргі на березі озера Комо в Італії 200 осіб евакуювали через зсув, викликаний сильними дощами.

Про це повідомляє Independent (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зсув зніс на своєму шляху навіть автомобілі і паркани місцевих жителів. Про жертв або постраждалих інформації немає. Відзначається, що ліквідацією наслідків НП зайнялися рятувальні служби, а також волонтери.

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Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Сільськогосподарська лобістська група Coldiretti повідомила, що через заблоковані дороги відрізаними від світу залишаються фермери, які розводять кіз і корів над Казарго.

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Зсув в Італії

ilgiorno.it

Зсув в Італії

Зсув в Італії

ilgiorno.it

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в іспанському регіоні Каталонія поблизу від Барселони через зсув зійшов із рейок пасажирський потяг. У результаті НП одна людина загинула, щонайменше шестеро – поранені.

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Тема
Новини світу
Місце
Італія
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