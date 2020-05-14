В Італії знову злетіла смертність від COVID-19: встановлено ще один рекорд

В Італії 14 травня знову зросла кількість смертей від коронавірусу: за день у країні підтвердили 262 летальних випадки COVID-19.

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Такі дані станом на четвер опубліковані на worldometers.info. Днем раніше в Італії від нової інфекції загинуло 195 осіб. Кілька діб цей показник був меншим 200.

COVID-19 в Італії

Всього з початку пандемії в Італії офіційно підтвердили 31 368 жертв серед 223 096 інфікованих (+992 нових випадки за четвер).

Водночас 14 травня зафіксовано новий історичний мінімум взаємозв'язку між кількістю нових заражених і проведених тестів.

Загальна кількість пацієнтів на добу скоротилася більш ніж на дві тисячі та становить 76 440. У реанімації перебувають 855 пацієнтів.

Загальна кількість пацієнтів, що видужали, в Італії становить 115 288.

Дані на 14 травня worldometers.info

worldometers.info

Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії worldometers.info

Кількість активних випадків worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, 13 травня в Італії вилікувалися більше половини від усіх інфікованих. Усього в світі захворіли на коронавірус понад 4,4 млн осіб. Наймасштабніші спалахи зараз простежуються в Росії, США, Іспанії, Британії.