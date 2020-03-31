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31 березня • оновлено в 08:54
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В Італії зросла кількість жертв коронавірусу: країну показали з висоти. Відео

4.3т
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Італія, яка очолила антирейтинг за кількістю смертей від коронавірусу, через суворий карантин стала порожньою, людей немає навіть в улюблених місцях туристів.

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Показове відео зі столиці країни Мілана опублікувало агенство Ruptly (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Центр міста зняли з дрона. На кадрах видно всесвітньо відомі Пьяцца-дель-Дуомо (Соборну площу) і галерею Віктора Еммануїла – абсолютно порожні. Нетмає людей і на вулицях. Закриті також магазини світових брендів.

Спорожнілу Італію показали з висоти

Спорожнілу Італію показали з висоти

Зауважимо, за останніми даними, всього в Італії більше 10% летальних випадків від загальної кількості зареєстрованих хворих – 11 591 осіб із 101. Одужали в Італії 14 620 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії повідомили, що понад 70% жертв хвороби – чоловіки. Середній вік усіх померлих становить майже 80 років.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Мілан
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