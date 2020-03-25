В Італії вже четвертий день поспіль спостерігається зниження кількості хворих і померлих від COVID-19.

Станом на 25 березня, в країні зафіксовано 74 386 заражених і 7503 померлих. При цьому, за останню добу померло на 60 осіб менше, ніж за попередні (683 проти 743). Заразилося теж трохи менше людей (5210 проти 5249).

Також варто відзначити, що за добу видужали 1036 чоловік. Загальна кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу склало 9326 чоловік.

Графік поширення коронавируса в Італії www.worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ вважають, що на цьому тижні в Італії очікується пік пандемії COVID-19 і початок її спаду.

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