В Італії знову спалахнув коронавірус: статистика на 17 серпня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:35, 17.08.2020

Станом на понеділок, 17 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 21 млн осіб. За минулу добу було виявлено 212 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 58 тис., в США – 36 тис., в також в Бразилії – 22 тис. В Італії посилили карантин через різкий стрибок заражень коронавірусом. Масковий режим в суспільних місцях тепер знову обов'язковий, а робота нічних клубів і дискотек заборонена.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 21 млн осіб в світі
(Worldometers.info)
Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19
(Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)
Карта поширення коронавірусу в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 17 серпня:

04:00 – Припущення про те, що імунітет до коронавірусу може формуватися протягом 3-5 років, не має медичних підстав, заявив лікар з Ізраїлю Борис Бриль.

01:30 – Коронавірус Covid-19 міг виникнути в китайській шахті в 2012 році, а не в Ухані.Таку думку висловили вірусолог Джонатан Латам і молекулярний біолог Еллісон Вілсон.

00:00 – Журналістів пулу прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна ізолювали через підозри на COVID-19. П'ять осіб перебувають під наглядом лікарів, повідомив прессекретар глави кабміну Борис Бєляков.

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