В Італії знову спалахнув коронавірус: статистика на 17 серпня. Постійно оновлюється

Станом на понеділок, 17 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 21 млн осіб. За минулу добу було виявлено 212 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 58 тис., в США – 36 тис., в також в Бразилії – 22 тис. В Італії посилили карантин через різкий стрибок заражень коронавірусом. Масковий режим в суспільних місцях тепер знову обов'язковий, а робота нічних клубів і дискотек заборонена.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 21 млн осіб в світі (Worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19 (Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 91 356 осіб. Померли 2 068 пацієнтів, одужали – 47 822.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,5 млн), Бразилія (понад 3,3 млн) та Індія (більше 2,6 млн).

Американські вчені заявили, що постійна гикавка може бути одним із симптомів коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна достатньо забезпечена апаратами штучної вентиляції легенів – вони є в кількості 3 700 штук.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 17 серпня:

04:00 – Припущення про те, що імунітет до коронавірусу може формуватися протягом 3-5 років, не має медичних підстав, заявив лікар з Ізраїлю Борис Бриль.

01:30 – Коронавірус Covid-19 міг виникнути в китайській шахті в 2012 році, а не в Ухані.Таку думку висловили вірусолог Джонатан Латам і молекулярний біолог Еллісон Вілсон.

00:00 – Журналістів пулу прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна ізолювали через підозри на COVID-19. П'ять осіб перебувають під наглядом лікарів, повідомив прессекретар глави кабміну Борис Бєляков.

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