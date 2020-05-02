Італія "перемогла" коронавірус: смертність від Covid-19 рекордно знизилася

В Італії вперше за півтора місяці боротьби з пандемією коронавірусу зафіксована рекордно низька смертність за добу – 192 особи.

Про це повідомляє la Repubblica. Проте в офіційну статистику довелося додати невраховані смерті попереднього періоду.

"Загальний показник був викривлений через повідомлення про 282 смерті за межами лікарень, які фактично сталися в квітні, але були зареєстровані лише зараз", – пояснює видання.

Загальна кількість померлих від COVID-19 за час епідемії у Італії склала 28,710 людей, з них про 474 смерті (192+ 282 в квітні) було повідомлено протягом минулої доби.

Кількість нових діагностованих хворих, водночас, лишається відносно стабільною та відносно низькою – за добу захворіло 1900 людей. Загальна кількість за час епідемії перевищила 209 тисяч людей.

Кількість хворих із COVID-19 у реанімації продовжує невпинно спадати вже протягом майже місяця, зараз їх 1539. На початку квітня ця кількість перевищувала 4000.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії заявили, що країна не буде відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року. Все буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави.

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