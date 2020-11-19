В Італії ЗМІ і поліція шукають зниклу за дивних обставин українку. Фото

В Італії за дивних обставин зникла 29-річна українка Христина Новак.

Це сталося в селищі Орієнтал (поблизу Пізи), після арешту хлопця українки за зберігання марихуани та зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла українська журналістка Маріанна Сороневич.

Мама зниклої дівчини повідомила, що втратила зв'язок із дочкою після її повернення з комісаріату, де вона давала свідчення. Проти самої українки жодних звинувачень не висували, слідство вважає її абсолютно непричетною до цієї справи.

"Малоймовірно, щоб вона зникла з власної волі, не взявши із собою ніяких речей", – зазначила журналістка.

Про зниклу українку розповідали місцеві телеканали Facebook / Маріанна Сороневич

До інциденту підключилася преса, а італійська поліція порушила справу про викрадення людини. Район зникнення прочісують із поліцейськими собаками.

Про зникнення дівчини заявили її знайомі. Вони прийшли до неї в дім і знайшли ключі в дверях ззовні. У будинку виявився тільки пес, було видно, що тварина вже багато днів не виходив назовні. Вдома залишилася і сумка з документами та особистими речами українки. Телефон дівчини вимкнений.

До цього ж знайомі, які прийшли і забрали собаку українки, наразі переховуються від поліції.

Відомо, що Христина Новак приїхала в Італію до свого нареченого, підприємця в сфері шкіряної промисловості. Вона жила в країні протягом трьох місяців із туристичною візою. Мови вона ще не знає, пише gazetaukrainska.com.

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Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії заарештували чоловіка за підозрою в убивстві своєї колишньої співмешканки-українки. Тіло 42-річної Вікторії Вовкотруб вбивця намагався знищити.