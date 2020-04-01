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1 квітня • оновлено в 10:58
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В Італії знайшли місто-аномалію, де не лютує COVID-19

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У місті Феррара (Італія) зафіксований низький відсоток заражених коронавірусів COVID-19.

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Всього в області Емілію-Романью налічується понад 14 тисяч хворих. При цьому в місті всього 307, повідомляє La Nuova Ferrara

Комісар служби цивільної оборони Серджо Вентурі підтвердив дану аномалію, вказавши, що Феррара стримує поширення хвороби.

COVID-19 в Італії

COVID-19 в Італії

"Очевидно, що існує якась причина, що стримує вірус. У сусідній Болоньї випадки заражень численні, а в Феррарі їх одиниці. Поки ми не можемо цього пояснити, але я дуже радий за тих, хто там живе. Можливо, справа в тому, що це малярійна область, або якось пов'язано з таласемією – захворюванням, що успадковується за рецесивним типом", – зазначив він.

Вентурі підкреслив, що коли епідемія спаде, то причини імунітету у містян будуть додатково вивчатися.

Нагадаємо, що в Італії 31 березня померло 837 осіб, заражених COVID-19. Всього зафіксовано 105 792 випадків інфікування, з них 12 428 померли, вилікувалося 15 729 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом в світі вже заразилися 858 тисяч чоловік.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Феррара
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