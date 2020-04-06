Смертність зростає, але нових хворих все менше: в Італії заявили про позитивну динаміку з COVID-19

В Італії зросла смертність від коронавірусу, але водночас зменшилася кількість нових випадків зараження. Також знижується кількість пацієнтів в реанімації.

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У країні зареєстровано 3 599 нових пацієнтів, що є найнижчим показником за майже три тижні, пише Daily Mail.

При цьому смертність зросла більш ніж на 100 осіб.

Глава Служби цивільної оборони Анджело Борреллі заявив, що за добу зафіксовано 636 нових смертей. Днем раніше цей показник становив 523 людини. Загальна кількість померлих досягла 16 523.

За словами Борреллі, на сьогоднішній день інфіковані 93 187 осіб.

Також він зазначив, що вже третій день поспіль знижується кількість пацієнтів палат інтенсивної терапії. За добу реанімацію покинули ще 79 важких хворих.

Крім того, 65% заражених знаходяться в умовах домашньої ізоляції з легкими симптомами або без них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю в Італії було зафіксовано найнижчу кількість загиблих від COVID-19 за період в більш ніж два тижні.

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