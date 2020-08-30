В Італії заражені COVID-19 мігранти покусали лікарів – ЗМІ

У військовому шпиталі Селіо в Римі заражені коронавірусом мігранти з Нігерії напали на медиків під час спроби втекти з клініки – під час бійки вони не тільки били їх кулаками, а й кусалися.

Причиною інциденту, який трапився ще 28 серпня, стала відмова лікарів виписати їх із медустанови. Про це повідомляє газета Il Messaggero.

Зазначається, що для приборкання пацієнтів, які панікують, медичному персоналу довелося викликати карабінерів. У бійці виявилися перевернуті меблі, ліжка та письмові столи в шпиталі. Декілька медиків і військових отримали травми.

Підкреслюється, що як "живий щит" для втечі нігерійські мігранти використовували 16-річного бенгальця, якого медики вже збиралися виписувати після негативного тесту на COVID-19.

Видання tgcom24 додає, що лікарі заявили про отримані в сутичці з пацієнтами легкі травми. Всім, хто контактував із трьома мігрантами, зробили тести на COVID-19, які показали негативні результати. Хоча, чекаючи повторного обстеження, вони залишаться вдома, як того вимагає протокол лікування коронавірусу.

Нападникам на медиків і військових загрожує відповідальність. Іноземців звинуватили в опорі, образах і насильстві щодо державних службовців.

Водночас подія в шпиталі викликала хвилю критики з боку опозиції до влади Італії, яка виступає проти неконтрольованої міграції в країну. Так, лідер партії "Ліга" і ексглава МВС Маттео Сальвіні заявив, що керівний "уряд піддає Італію небезпеці" через таких мігрантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 26 серпня було зафіксовано понад 1,3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що стало максимальним показником із початку травня.