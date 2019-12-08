В Італії запалили найбільшу у світі ялинку: чарівні фото і відео

В Італії, на південному схилі гори Інджіно, запалили найбільшу в світі новорічну ялинку.

Дерево представляє собою світлову інсталяцію. Її висота становить 750 метрів, а ширина – 450 метрів, передає Umbria24.it. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що на гігантській ялинці близько 700 вогнів, а верхівку прикрашає зірка, яка змінює колір кожні 5 хвилин.

В Італії заблищала найбільша у світі ялинка Скріншот із відео

У цьому році кожен бажаючий зможе "усиновити" вогник на різдвяному дереві і присвятити його близькій людині. Всі виручені кошти будуть переведені на користь гуманітарного фонду Save The Children.

В Італії заблищала найбільша у світі ялинка Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 листопада у Києві на Софійській площі напередодні Нового року-2020 розпочали встановлення головної ялинки країни.

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