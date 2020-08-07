В Італії зафіксували різке зростання зараження COVID-19

Юрій Сергієнко Світ 23:24, 7.08.2020 Оновлено: 23:26, 7.08.2020

В Італії 7 серпня зафіксовано 552 нових випадки зараження коронавірусом, що є рекордним показником з кінця травня.

Згідно з даними онлайн-лічильника worldometers.info, загальна кількість хворих в країні досягла 249 756 осіб, з яких 201 642 пацієнта одужали і 35 190 померли.

Як зазначає The Guardian, близько третини підтверджених випадків зафіксовано в північно-східному регіоні Венето.

Глава адміністрації регіону Лука Дзайя підкреслив, що захворіли мешканці, які недавно побували у відпустках у Іспанії, Перу, Хорватії, Греції і на Мальті.

Ситуація по захворюваності коронавірусів в Італії.
Worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенат Італії підтримав пропозицію уряду про продовження дії режиму надзвичайного стану на тлі пандемії коронавірусу до 15 жовтня.

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