В Італії зафіксували різке зростання зараження COVID-19

В Італії різко зросла кількість нових хворих на коронавірус.

В Італії 7 серпня зафіксовано 552 нових випадки зараження коронавірусом, що є рекордним показником з кінця травня.

Згідно з даними онлайн-лічильника worldometers.info, загальна кількість хворих в країні досягла 249 756 осіб, з яких 201 642 пацієнта одужали і 35 190 померли.

Як зазначає The Guardian, близько третини підтверджених випадків зафіксовано в північно-східному регіоні Венето.

Глава адміністрації регіону Лука Дзайя підкреслив, що захворіли мешканці, які недавно побували у відпустках у Іспанії, Перу, Хорватії, Греції і на Мальті.

Ситуація по захворюваності коронавірусів в Італії. Worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенат Італії підтримав пропозицію уряду про продовження дії режиму надзвичайного стану на тлі пандемії коронавірусу до 15 жовтня.