В Італії зафіксували мінімум смертей від COVID-19 за добу з початку березня

Світ 19:30, 15.06.2020 Оновлено: 19:40, 15.06.2020

В Італії 15 червня зафіксували найменшу добову кількість жертв коронавірусу (COVID-19) з 2 березня.

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За даними сайту Worldometers.info, за останню добу в країні від коронавірусної інфекції померли 26 осіб.

Менша кількість смертей (11) була ще 2 березня.

Станом на 15 червня в Італії заразилося 237 290 осіб, усього помер 34 371 пацієнт.

При цьому 177 010 хворих уже вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт із компанією АstraZeneca на поставку нової вакцини від коронавірусу. Йдеться про 400 млн доз вакцини, призначених для всього населення Європи.

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