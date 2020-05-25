В Італії з початку пандемії COVID-19 було зафіксовано рекордно низьку кількість нових випадків захворювання.

За останніх 24 години в країні виявили всього 300 інфікованих осіб. Це найнижчий показник із 29 лютого, практично з початку епідемії.

При цьому в чотирьох регіонах країни (Умбрія, Калабрія, Молізе і Базіліката) й автономній провінції Болцано не було зафіксовано жодного нового випадку.

Усього в Італії на коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб, з яких померли майже 33 тисячі. Майже 142 тисячі інфікованих уже вилікувалися.

Коронавірус в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки. Найбільше заражень було зафіксовано в Бразилії.