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26 травня • оновлено в 00:35
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В Італії зафіксовано рекордно низьку кількість нових випадків COVID-19

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В Італії з початку пандемії COVID-19 було зафіксовано рекордно низьку кількість нових випадків захворювання.

За останніх 24 години в країні виявили всього 300 інфікованих осіб. Це найнижчий показник із 29 лютого, практично з початку епідемії.

При цьому в чотирьох регіонах країни (Умбрія, Калабрія, Молізе і Базіліката) й автономній провінції Болцано не було зафіксовано жодного нового випадку.

Усього в Італії на коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб, з яких померли майже 33 тисячі. Майже 142 тисячі інфікованих уже вилікувалися.

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Вірус відступає! Італія встановила унікальний рекорд із COVID-19

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки. Найбільше заражень було зафіксовано в Бразилії.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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