В Італії зафіксовано наймасштабніший спалах коронавірусу з травня

Юрій Сергієнко Світ 20:21, 26.08.2020 Оновлено: 20:25, 26.08.2020

В Італії за минулу добу зафіксовано понад 1,3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що є максимальним показником з початку травня.

Згідно з даними онлайн-лічильника worldometers.info, станом на вечір 26 серпня захворіло 1 366 осіб і 13 пацієнтів померли.

В Італії зафіксовано новий антирекорд
(Worldometers.info)

Загальна кількість заражених досягла 262 540. При цьому 206 329 осіб одужали і 35 458 померли.

Статистика захворюваності на коронавірус в Італії
(Worldometers.info)

Нагадаємо, що на початку серпня в Італії був зафіксований інший антирекорд за новими випадками захворювання на коронавірус – 552 нових випадків за добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня країна продовжила дію режиму надзвичайного стану до 15 жовтня.

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