В Італії зафіксовано антирекорд із початку пандемії: понад 10 тисяч випадків COVID-19 за добу

В Італії зафіксовано рекордний добовий приріст інфікованих коронавірусом, за останні 24 години виявили ще 10 010 випадків.

Це на 13% більше, ніж показники станом на четвер, 15 жовтня (8804), свідчать дані worldometers.info. За останню добу зареєстровано ще 55 летальних випадків.

Всього з початку пандемії в Італії захворіли на коронавірус більш 391 тисячі осіб, з яких понад 36 тисяч померли. Ще більш 247 тисяч вилікувалися.

Як писав OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 16 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 39,2 млн чоловік. За минулий день виявлено 398 609 нових інфікованих.