В Італії заборонять Новий рік на вулиці і подорожі між регіонами

В Італії заборонять виходити з дому для святкування Нового року на вулиці, а також обмежать переміщення між регіонами через пандемію COVID-19.

Як повідомило IlMessaggero, про це повідомив міністр з регіональних питань Італії Франческо Бочча. У країні продовжує діяти комендантська година з 22:00 до 05:00.

"Щоб уникнути третьої хвилі, ми повинні продовжити в грудні карантинні обмеження та соціальне дистанціювання, які мають переважати над будь-якою потребою", – сказав міністр.

Він також зазначив, що новорічні святкування італійці будуть проводити у себе вдома, а не на вулицях.

"Чи будуть новорічні святкування? Ми святкуємо вдома", – заявив Бочча.

Також в Італії продовжують обговорювати повну заборону на пересування між регіонами на період з 20 грудня по 6 січня.

"У багатьох з нас є родичі в іншому регіоні, але кожен з нас хоче, щоб наші близькі були здорові і щоб медична система працювала найкращим чином", – пояснив міністр необхідність обмеження пересувань.

За його словами, за допомогою таких заходів можна убезпечити себе, не допустити зростання захворюваності і дочекатися весни, коли почнеться кампанія з вакцинації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав новий декрет з правилами соціальної поведінки для обмеження пандемії COVID-19, згідно з яким вводиться комендантська година і поділ країни на три карантинні зони.