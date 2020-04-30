В Італії за добу удвічі більше людей одужали, ніж захворіли

Юрій Сергієнко Світ 21:36, 30.04.2020 Оновлено: 21:39, 30.04.2020

В Італії від коронавірусу COVID-19 за добу одужали удвічі більше людей, ніж захворіли.

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Такі дані оприлюднені Управлінням цивільного захисту країни, передає "Європейська правда". Зазначається, що кількість нових випадків захворювання впала нижче 2 тисяч.

За 24 години зафіксовано 1872 нових хворих. Днем раніше цей показник досягав 2086, а 27 квітня в Італії було зафіксовано найнижча (з 10 березня) кількість нових випадків – 1730.

При цьому одужали за останню добу 4693 людини, це удвічі більше ніж днем раніше (2311).

Всього з початку епідемії з 205 тисяч заражених вилікувалися більше 75 тисяч людей.

Також за добу померли 285 осіб, загальна кількість летальних випадків досягла 27 967.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга хвиля захворюваності на коронавірус в Італії може збільшити кількість жертв до 70 тисяч.

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