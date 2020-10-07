В Італії вперше за пів року було зафіксовано понад 3 тисячі випадків COVID-19 за добу

Кирило Лютий Світ 23:03, 7.10.2020 Оновлено: 23:09, 7.10.2020

В Італії вперше з 24 квітня зафіксували понад три тисячі випадків зараження коронавірусом за добу.

Як повідомила Служба цивільної оборони Італії в середу, 7 жовтня, за минулу добу було виявлено ще 3678 випадків інфікування. Ще 31 пацієнт із COVID-19 помер.

Водночас на початку жовтня в Італії щодоби фіксувалося в районі 2,5-2,6 тис. випадків захворювання. Востаннє в країні було виявлено понад три тисячі випадків інфікування на добу ще 24 квітня.

Коронавірус в Італії.

З початку пандемії в Італії заразилися коронавірусом майже 334 тисячі осіб, з яких понад 36 тисяч померли. Ще 235 тисяч вилікувалися.

Коронавірус в Італії.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 7 жовтня в Україні офіційно було підтверджено 239 337 випадків коронавірусної інфекції. З них 4753 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

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