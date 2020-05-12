В Італії влаштували велику облаву на мафію: 91 людина заарештована

Кирило Лютий Світ 19:49, 12.05.2020

В Італії в ході операції проти мафії була затримана і арештована 91 людина.

Як передає СВС, операцію під назвою "руки в тісті" провели співробітники Фінансової гвардії Італії вранці у вівторок, 12 травня.

Членів мафії затримували як на Сицилії, так в кількох інших регіонах країни. Також було заарештовано майно на суму близько € 15млн (близько $ 22,8 млн)

За даними правоохоронців, заарештовані відмивали гроші від вимагання та незаконного обігу наркотиків. Також вони готувалися заволодіти бізнесом, який був змушений закритися в зв'язку з пандемією COVID-19.

Ілюстрація
capital.ua

Як писав OBOZREVATEL, минулої весни в Італії заарештували боса мафіозного угруповання "Каморрі" Марко Ді Лауро. В операції брали участь 150 офіцерів поліції.

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