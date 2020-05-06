В Італії вилікувалася рекордна кількість хворих на COVID-19

Юрій Сергієнко Світ 20:31, 6.05.2020 Оновлено: 20:37, 6.05.2020

В Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалося 8 014 осіб, що є рекордним показником у країні за весь час пандемії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни, загальна кількість людей, які вилікувалися, становить 93 245.

В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість людей

При цьому зріс показник нових випадків зараження – 1 444 проти 1 075 у вівторок, 5 травня.

Померли протягом доби в країні 369 осіб, цей показник також вищий, ніж днем раніше, коли зафіксували 236 летальних випадків.

Усього в країні захворіли 214 457 осіб.

В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість людей
worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії може відбутися друга хвиля зараження і летальних випадків COVID-19, тому що країна почала послабляти карантин.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Продав телефон за їжу, ночує в метро": мережу зворушила історія колишнього бранця "ДНР"

Крим стрімко засихає: водосховища зникли на очах, назрів бунт

Кернес вирішив запустити метро у Харкові з 12 травня

Чиновники подали до суду на вдову героя АТО – відбирають гроші на "дитячу" квартиру

Вище тільки Путін: з'явилися нові подробиці участі генерала ФСБ у справі МН17