В Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалося 8 014 осіб, що є рекордним показником у країні за весь час пандемії.

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Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни, загальна кількість людей, які вилікувалися, становить 93 245.

В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість людей

При цьому зріс показник нових випадків зараження – 1 444 проти 1 075 у вівторок, 5 травня.

Померли протягом доби в країні 369 осіб, цей показник також вищий, ніж днем раніше, коли зафіксували 236 летальних випадків.

Усього в країні захворіли 214 457 осіб.

В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість людей worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії може відбутися друга хвиля зараження і летальних випадків COVID-19, тому що країна почала послабляти карантин.

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