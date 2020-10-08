В Італії видали унікальний словник сучасної української мови

В Італії міланське видавництво Hoepli випустило сучасний перекладний словник української мови.

Як повідомляє "Радіо Свобода", словник вийшов обсягом близько 132 тисяч слів і значень. Відзначається, що це перша перша робота такого обсягу з української мови в західній лексикографії. Також у словнику враховані особливості нового українського правопису після реформи 2019 року.

"Для Італії це дійсно прецедент, оскільки в країні існує тенденція видавати такі об'ємні словники переважно щодо "найбільших" мов (англійська, французька, іспанська, німецька)", – пояснила авторка та упорядниця словника Олена Пономарьова, яка з 2004 року викладає українську мову в університеті La Sapienza, де україністика є окремою дисципліною, а не при кафедрі русистики.

Відомо, що над складанням українсько-італійської мови філологиня працювала сім років. Пономарьова додала, що словник стане в нагоді для студентів для кращого розуміння української мови під час перекладу.

Україно-італійський словник Радіо Свобода

"Це комбінаторно-тлумачний словник, тобто не просто українське слово і переклад, а є варіанти різних його значень у перекладі італійською мовою. Такою і була моя мета – створити нарешті великий академічний словник із комбінацією слів, за якими цікаво вивчати як українську, так і італійську мови", – підкреслила вона.

Додамо, що в Італії словник вийшов накладом у тисячу примірників. Є також його електронна версія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Інституту української мови Національної академії наук повідомили, що обсяг українського лексикону може досягати 1 млн слів.