В Італії від коронавірусу за добу вилікувалася рекордна кількість людей

В Італії протягом доби від коронавірусу COVID-19 вилікувалося 2 723 особи, що є рекордним для країни показником із початку епідемії.

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Всього в країні одужали уже 51,6 тисяч людей, повідомляє агентство ANSA з посиланням на дані департаменту цивільної оборони Італії.

Також другий день поспіль знижується кількість пацієнтів. Зараз їх нараховується 107 709, що на 528 менше, ніж днем раніше.

За весь час захворіли 183 957 осіб, за цим показником країна посідає третє місце, поступаючись Іспанії та США. Померли 24 648 (+534 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів, введених через коронавірус. Влада поступово запустить виробництво і дозволить працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться поки лише окремих регіонів.