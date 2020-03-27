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27 березня • оновлено в 19:59
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В Італії від коронавірусу за добу померло 969 осіб

63.1т
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Кількість смертей від коронавірусу в Італії за добу побила рекорд і склала 969 людей. Загальна кількість жертв досягла 9 134.

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За словами комісара з надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркурі, така кількість є найбільшою за весь час поширення хвороби в світі, передають РИА Новости.

Рекорд за весь час: в Італії від коронавірусу за добу померло 969 людей

Нових випадків захворювання зареєстровано 5 959, загальна кількість заражених досягла 86 498 осіб. Таким чином, Італія обігнала Китай.

За минулу добу одужало 589 людей, загальна кількість досягла 10 950. Напередодні одужало 999 хворих, зростання цього показника сповільнюється третій день поспіль.

Рекорд за весь час: в Італії від коронавірусу за добу померло 969 людей

Згідно даних на сайті worldometers.info, лідерство за кількістю заражених в світі поки зберігають США.

Рекорд за весь час: в Італії від коронавірусу за добу померло 969 людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від початку епідемії коронавірусу померло вже 39 лікарів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Mega Death
Mega Death
Отправив туда 15 самолётов, Путин не понимает серьёзности момента, так считают на Украине)) Им , отставшим от России на четверть века, в своём хуторянском болоте, кажется что и Россия живёт в таком же совке. Глупые люди))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати!!!!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему Укроина медлит с помощью братской Италии? Почему не поставляет Италии новейшее медицинское оборудование и материалы разработанные в Укроине, в отличие от российского хлама, 99,99% которого совсем не то что нужно? Почему украинские блогеры-микробиологи и блогеры-вирусологи с мировыми именами, каждодневно критикующие Россию не отправятся в Италию и не остановят пандемию? Нипанятна...
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