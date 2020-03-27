Рекорд за весь час: в Італії від коронавірусу за добу померло 969 людей

Кількість смертей від коронавірусу в Італії за добу побила рекорд і склала 969 людей. Загальна кількість жертв досягла 9 134.

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За словами комісара з надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркурі, така кількість є найбільшою за весь час поширення хвороби в світі, передають РИА Новости.

Нових випадків захворювання зареєстровано 5 959, загальна кількість заражених досягла 86 498 осіб. Таким чином, Італія обігнала Китай.

За минулу добу одужало 589 людей, загальна кількість досягла 10 950. Напередодні одужало 999 хворих, зростання цього показника сповільнюється третій день поспіль.

Згідно даних на сайті worldometers.info, лідерство за кількістю заражених в світі поки зберігають США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від початку епідемії коронавірусу померло вже 39 лікарів.

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