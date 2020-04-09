В Італії від коронавірусу померли вже 100 лікарів: стали відомі масштаби зараження серед медпрацівників

В Італії за останню добу від COVID-19 померли ще чотири лікарі. Так, кількість загиблих медиків там досягла 100.

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Як повідомляє DailyMail, згідно з офіційними даними, більшість померлих працювали в Ломбардії й околицях – центрі італійського спалаху. Але деякі жертви є і на півдні Італії – в Кампанії, Сицилії і так далі.

У цілому, COVID-19 заразилися 13 121 медпрацівник, що становить майже 10% від кількості всіх хворих у країні. Крім того, 30 медсестер і їх асистентів теж віддали свої життя, борючись із коронавірусом.

В Італії від коронавірусу померли вже 100 лікарів DailyMail

"Кількість лікарів, які померли через COVID-19, становить 100, можливо, навіть 101 у цю мить, на жаль", – заявив представник Національна федерація хірургів і стоматологів.

Усі ці лікарі були серед 8000 медпрацівників, які в березні добровільно зголосилися брати участь у боротьбі з коронавірусом. Але зараз у деяких лікарнях персоналу вдвічі менше, ніж необхідно для лікування нових випадків.

Але не всі життя забрала саме хвороба. Як виявилося, обстановка створює настільки величезне емоційне напруження, що деякі медпрацівники не витримують. Так, дві медсестри наклали на себе руки після роботи на "передовій".

В Італії від коронавірусу померли вже 100 лікарів DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі лікарні в Детройті розповіли про жахливі події через пандемію COVID-19: пацієнти вмирають у коридорах, а медики влаштовують страйки через відсутність допомоги від влади.

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