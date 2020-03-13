В Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала в місті Ровато провінції Брешія.

Кілька днів тому жінка була госпіталізована і перебувала в тяжкому стані. Її смерть підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я в п'ятницю, 13 березня, передає ТСН.

На сторінці Українського центру в Італії уточнили, що 65-річну киянку доставили в лікарню міста Кьярі з гострою пневмонією, а вже пізніше діагностували коронавірус. Родичка загиблої Ольга Батюк також підтвердила смерть.

Раїса Малишева ОК.ru

Як дізнався OBOZREVATEL, Малишева працювала в Італії офіційно – доглядала за літньою парою в Ровато (Ломбардія), де знаходиться епіцентр коронавірусу.

За словами її знайомих, жінка погано почувалася протягом двох тижнів, але її забрали в лікарню занадто пізно.

"Українські доглядальниці в Італії не захищені, їм нікуди йти. Раїса залежала від цієї сім'ї і не могла залишити сеньйорів без нагляду", – говорили знайомі жінки.

12 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що в Італії знаходилася тільки одна інфікована українка.

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі в лютому. Ще двоє хворих чоловіків 64 і 39 років виявили на Буковині.

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