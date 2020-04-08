Головна Новини
8 квітня • оновлено в 21:52
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість пацієнтів

13.9т
Читати матеріал російською

В Італії за добу від коронавірусу COVID-19 вилікувалия більше 2 тис. осіб, що є найвищим показником за весь час епідемії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Згідно з даними на worldometers.info (станом на 8 квітня), за день у країні зафіксували 3 836 нових випадків COVID-19 (всього – 139 422) і 542 смерті (всього – 17 669).

COVID-19 в Італії

COVID-19 в Італії

Ілюстрація

Загальна статистика

Загальна статистика

В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість пацієнтів
В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість пацієнтів

Від нової інфекції вилікувалися в цілому 26 491 тисяч людей. Як видно на опублікованих графіках, смертність і кількість нових інфікованих за добу в Італії поступово йде на спад.

Підтверджені за добу випадки інфікування

Підтверджені за добу випадки інфікування

Підтверджені летальні випадки

Підтверджені летальні випадки

В Італії від COVID-19 вилікувалася рекордна кількість пацієнтів

Додамо, зараз Італія займає третє місце серед країн за кількістю підтверджених випадків COVID-19 (після США та Іспанії).

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу продовжити обмеження на поїздки всередині Шенгенської зони до 15 травня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
інфекція вірус хвороба
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
0
1
Смішно
18
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
неужели опять Путин?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
а люби друзи опять впереди планеты всей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Walters Jillian
Walters Jillian
это чудо
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги