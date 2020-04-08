В Італії за добу від коронавірусу COVID-19 вилікувалия більше 2 тис. осіб, що є найвищим показником за весь час епідемії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Згідно з даними на worldometers.info (станом на 8 квітня), за день у країні зафіксували 3 836 нових випадків COVID-19 (всього – 139 422) і 542 смерті (всього – 17 669).

COVID-19 в Італії Ілюстрація

Загальна статистика

Від нової інфекції вилікувалися в цілому 26 491 тисяч людей. Як видно на опублікованих графіках, смертність і кількість нових інфікованих за добу в Італії поступово йде на спад.

Підтверджені за добу випадки інфікування

Підтверджені летальні випадки

Додамо, зараз Італія займає третє місце серед країн за кількістю підтверджених випадків COVID-19 (після США та Іспанії).

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу продовжити обмеження на поїздки всередині Шенгенської зони до 15 травня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!