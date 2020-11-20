В Італії від COVID-19 в один день померло подружжя, яке прожило в шлюбі 63 роки

У місті Сесто-Сан-Джованні (Італія) подружжя, яке прожило в шлюбі 63 роки, померло в один день від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Ansa. 82-річний Вінченцо Моліно та його 83-річна дружина Ольга захворіли COVID-19 і померли у неділю, 15 листопада, з різницею в кілька годин.

"Вони не виходили на вулицю і були дуже обачними, тільки дідусь ходив за продуктами і в аптеку, але, на жаль, вони захворіли", – розповіла одна з онучок Моліно Катя.

26 вересня подружжя відсвяткувало 63-ту річницю весілля.

"Вони завжди були разом", – стверджує Катя. За її словами, коли пару доставили в лікарню і вимушено розлучили, Ольга попросила принести в її палату піджак Вінченцо, щоб вона могла відчувати його присутність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київській лікарні померла жінка з важкою формою COVID-19, трьома днями раніше померла її дочка 36 років з таким же діагнозом.

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