В Італії вибухнула фабрика феєрверків: є загиблі. Перші фото та відео

В Італії в середу, 20 листопада, стався вибух на фабриці феєрверків. У результаті щонайменше три особи загинули, ще три отримали поранення й одна зникла безвісти.

НП сталася біля міста Мессіна, передає ANSA.it (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Серед загиблих – 71-річна дружина власника фабрики, яка померла миттєво.

Журналісти спершу повідомляли про п'ять жертв інциденту, проте пресслужба рятувальників на сторінці в Twitter станом на 20:20 інформує про трьох.

Поранені були доставлені в опікові відділення в лікарнях Милаццо, Палермо і Катанія.

Журналісти відзначають, що втрати можуть вирости. На місці працюють рятувальники. Про причини пожежі поки не повідомляється.

