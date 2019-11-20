Головна Новини
20 листопада • оновлено в 20:52
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Італії вибухнула фабрика феєрверків: є загиблі. Перші фото та відео

1.1т
Читати матеріал російською

В Італії в середу, 20 листопада, стався вибух на фабриці феєрверків. У результаті щонайменше три особи загинули, ще три отримали поранення й одна зникла безвісти.

НП сталася біля міста Мессіна, передає ANSA.it (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Серед загиблих – 71-річна дружина власника фабрики, яка померла миттєво.

Новини
У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік: перші деталі й фото з місця НП

Журналісти спершу повідомляли про п'ять жертв інциденту, проте пресслужба рятувальників на сторінці в Twitter станом на 20:20 інформує про трьох.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

twitter.com/Emergenza24

Поранені були доставлені в опікові відділення в лікарнях Милаццо, Палермо і Катанія.

Журналісти відзначають, що втрати можуть вирости. На місці працюють рятувальники. Про причини пожежі поки не повідомляється.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Як писав OBOZREVATEL, повінь у Венеції (Італія), через яку влада нещодавно оголосили режим НС, стала найсильнішою за останні 50 років.

Вона принесло серйозні руйнування та величезні збитки. При цьому венеціанці заробляють на туристах, демонструючи наслідки стихії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Місце
Італія Мессіна
Теги
вибух видео фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги