В Італії вибухнула фабрика феєрверків: є загиблі. Перші фото та відео

В Італії в середу, 20 листопада, стався вибух на фабриці феєрверків. У результаті щонайменше три особи загинули, ще три отримали поранення й одна зникла безвісти.

НП сталася біля міста Мессіна, передає ANSA.it (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Серед загиблих – 71-річна дружина власника фабрики, яка померла миттєво.

Журналісти спершу повідомляли про п'ять жертв інциденту, проте пресслужба рятувальників на сторінці в Twitter станом на 20:20 інформує про трьох.

Фото з місця НП twitter.com/Emergenza24

Поранені були доставлені в опікові відділення в лікарнях Милаццо, Палермо і Катанія.

Журналісти відзначають, що втрати можуть вирости. На місці працюють рятувальники. Про причини пожежі поки не повідомляється.

Фото з місця НП corrieredelmezzogiorno.corriere.it

[update] 3 killed, 2 injured and 2 missing after explosion at fireworks warehouse in Barcellona Pozzo di Gotto #italy #workplacedisaster https://t.co/OMZujAn6kZ pic.twitter.com/VdDKWk2B1y - Horizon Intelligence (@_hozint) November 20, 2019

📍Esplosione in un deposito di fuochi d'artificio a #BarcellonaPozzoDiGotto in provincia di Messina che ha causato un enorme incendio. Tre i morti, tra cui una donna di 71 anni. Ci sarebbero feriti gravi. Al lavoro sul posto diverse squadre di @emergenzavvf. Aggiornamenti nei #GR pic.twitter.com/6OFDUXxapN - Rai Radio1 (@ Radio1Rai) November 20, 2019

Як писав OBOZREVATEL, повінь у Венеції (Італія), через яку влада нещодавно оголосили режим НС, стала найсильнішою за останні 50 років.

Вона принесло серйозні руйнування та величезні збитки. При цьому венеціанці заробляють на туристах, демонструючи наслідки стихії.

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