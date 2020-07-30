В Італії вакцину від COVID-19 почали випробовувати на людях: з’явиться у продажу в 2021-му

В Італії почали випробування експериментальної вакцини від нового типу коронавірусу після успішних тестувань на гризунах.

Їх проводять фахівці Національного інституту інфекційних захворювань імені Ладзаро Спалланцані в Римі. Про це повідомляє La Repubblica.

Зазначається, що у випробуваннях візьмуть участь 45 добровольців у віці до 55 років. Їх поділять на три групи по 15 осіб – кожній вакцину вводитимуть по черзі.

"З циклом 2, 7, 15 і 30 днів для перших трьох пацієнтів. Після перших двох днів ми почнемо з інших 12. Після першого тижня настане черга другої групи добровольців, а потім третьої", – пояснюють учені.

За їхніми словами, якщо цей етап випробування пройде успішно й вакцина не дасть протипоказань, то наступні вони планують провести вже на добровольцях у віці від 65 до 75 років.

Водночас відомо, що далі препарат мають намір випробувати у фармацевтичній компанії ReiThera, яка планує в майбутньому почати масове його виробництво.

"Вакцина може надійти в продаж уже наступного року", – припустив головлікар інституту імені Спалланцані Франческо Вайя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 27 липня почалося найбільше в світі дослідження вакцини проти COVID-19, у якому візьмуть участь 30 тисяч добровольців.