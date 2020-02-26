В Італії в паніці закрили азіатські заклади й підняли ціни на маски. Фото

В італійській Падуї, що в регіоні Венето, який посідає друге місце в країні за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусом, із метою недопущення поширення епідемії закрилися не тільки всі університети, а й переважно азіатські заклади.

Останні різко перевели "на реконструкцію", водночас люди скуповують в аптеках маски і санітайзери навіть за завищеними цінами. Подробицями про ситуацію в місті поділилася росіянка Рита Утешева, передає "МБХ медіа".

За її словами, місцеві продовжують жити своїм життям. Вони все так само спокійно ходять вулицями і п'ють вранці апероль на верандах, не влаштовують у супермаркетах ажіотажу на скуповування продуктів, та й лише деякі виходять на вулиці в захисних масках.

В Італії через коронавірус закрили азіатські заклади й підняли ціни на маски

"Деякі натягують шарф або комір куртки собі на ніс. Виглядає смішно, враховуючи, що це безглуздо. У продуктових все нормально, пасту масово не скуповують. Тільки санітайзери і маски", – підкреслила дівчина.

Вона зазначила, що останніх в аптеках дійсно немає. Там тільки висять таблички про те, що цей товар закінчився.

На всіх дверях аптек висять листівки про те, як убезпечити себе Фото Рити Утешевої

"Вчора ми були в Болоньї, там те ж саме. Взагалі у всіх місцях, де можна було купити дезінфікуючі засоби... Але продавці на італійському "Амазоні" підняли ціни як знахабнілі московські таксисти під час трагедій. За одну маску ціна там у якійсь момент досягала 40 євро", – обурилася Рита.

До всього іншого дівчина додала, що між містами існують проблеми зі сполученням: поїзди прямують із величезними затримками, а деякі рейси зовсім скасовують. Також у Падуї закрили всі музеї.

Італійці розкуповують маски навіть за завищеними цінами Фото Рити Утешевої

"Зате на всіх дверях аптек висять листівки про те, як убезпечити себе... В університеті теж все закрито: кампус, аудиторії для самостійної роботи, бібліотеки, їдальні. Заняття перенесені або скасовані. Інші публічні простори зараз закривають", – перерахувала обмеження в італійському місті росіянка.

Вона підкреслила, що водночас італійці поводяться, як росіяни: теж тікають із-під карантину. Схоже і в плані страху перед людьми азіатської зовнішності.

Застереження у зв'язку з коронавірусом Фото Рити Утешевої

"Частина місць, де вони традиційно збираються, ще два тижні тому закрилися "на реконструкцію". Різний фастфуд там, китайська локшина або бабл-чай. Я не стверджую, що це точно пов'язано з коронавірусом, але мені здається, що, може бути, тому що всі ці заклади закрилися масово і одночасно", – розповіла дівчина.

Рита заявила, що повернуться додому їй потрібно в середині березня, а раніше вона не збирається цього робити.

"Вважаю, що вся істерія з коронавірусом перебільшена. Мені здається, що заходи, вжиті італійською владою, поки працюють досить успішно", – підсумувала росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Італії почалася паніка через стрімке поширення китайського коронавірусу COVID-19. У декількох муніципалітетах ввели обмеження на пересування, зі свого боку люди почали розгрібати в аптеках маски.

За словами українки Людмили Амбросимової, яка мешкає в Італії, країна ізолювала райони, де були зафіксовані спалахи коронавірусу, влада вживає заходів, щоб заспокоїти населення, але панічні настрої присутні.

Стало відомо, що українці почали відмовлятися від поїздки в Італію через коронавірус.

Станом на 26 лютого в Італії різко зросла кількість інфікованих новим коронавірусом: за добу захворіли 93 людини, також троє загинули. Всього в країні хворі 322 людини, налічується 10 загиблих.

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