Головна Новини
26 лютого • оновлено в 13:46
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Італії в паніці закрили азіатські заклади й підняли ціни на маски. Фото

1.6т
Читати матеріал російською

В італійській Падуї, що в регіоні Венето, який посідає друге місце в країні за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусом, із метою недопущення поширення епідемії закрилися не тільки всі університети, а й переважно азіатські заклади.

Останні різко перевели "на реконструкцію", водночас люди скуповують в аптеках маски і санітайзери навіть за завищеними цінами. Подробицями про ситуацію в місті поділилася росіянка Рита Утешева, передає "МБХ медіа".

За її словами, місцеві продовжують жити своїм життям. Вони все так само спокійно ходять вулицями і п'ють вранці апероль на верандах, не влаштовують у супермаркетах ажіотажу на скуповування продуктів, та й лише деякі виходять на вулиці в захисних масках.

В Італії через коронавірус закрили азіатські заклади й підняли ціни на маски

В Італії через коронавірус закрили азіатські заклади й підняли ціни на маски

"Деякі натягують шарф або комір куртки собі на ніс. Виглядає смішно, враховуючи, що це безглуздо. У продуктових все нормально, пасту масово не скуповують. Тільки санітайзери і маски", – підкреслила дівчина.

Вона зазначила, що останніх в аптеках дійсно немає. Там тільки висять таблички про те, що цей товар закінчився.

На всіх дверях аптек висять листівки про те, як убезпечити себе

На всіх дверях аптек висять листівки про те, як убезпечити себе

Фото Рити Утешевої

"Вчора ми були в Болоньї, там те ж саме. Взагалі у всіх місцях, де можна було купити дезінфікуючі засоби... Але продавці на італійському "Амазоні" підняли ціни як знахабнілі московські таксисти під час трагедій. За одну маску ціна там у якійсь момент досягала 40 євро", – обурилася Рита.

До всього іншого дівчина додала, що між містами існують проблеми зі сполученням: поїзди прямують із величезними затримками, а деякі рейси зовсім скасовують. Також у Падуї закрили всі музеї.

Італійці розкуповують маски навіть за завищеними цінами

Італійці розкуповують маски навіть за завищеними цінами

Фото Рити Утешевої

"Зате на всіх дверях аптек висять листівки про те, як убезпечити себе... В університеті теж все закрито: кампус, аудиторії для самостійної роботи, бібліотеки, їдальні. Заняття перенесені або скасовані. Інші публічні простори зараз закривають", – перерахувала обмеження в італійському місті росіянка.

Вона підкреслила, що водночас італійці поводяться, як росіяни: теж тікають із-під карантину. Схоже і в плані страху перед людьми азіатської зовнішності.

Застереження у зв'язку з коронавірусом

Застереження у зв'язку з коронавірусом

Фото Рити Утешевої

"Частина місць, де вони традиційно збираються, ще два тижні тому закрилися "на реконструкцію". Різний фастфуд там, китайська локшина або бабл-чай. Я не стверджую, що це точно пов'язано з коронавірусом, але мені здається, що, може бути, тому що всі ці заклади закрилися масово і одночасно", – розповіла дівчина.

Рита заявила, що повернуться додому їй потрібно в середині березня, а раніше вона не збирається цього робити.

"Вважаю, що вся істерія з коронавірусом перебільшена. Мені здається, що заходи, вжиті італійською владою, поки працюють досить успішно", – підсумувала росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Італії почалася паніка через стрімке поширення китайського коронавірусу COVID-19. У декількох муніципалітетах ввели обмеження на пересування, зі свого боку люди почали розгрібати в аптеках маски.

  • За словами українки Людмили Амбросимової, яка мешкає в Італії, країна ізолювала райони, де були зафіксовані спалахи коронавірусу, влада вживає заходів, щоб заспокоїти населення, але панічні настрої присутні.

  • Стало відомо, що українці почали відмовлятися від поїздки в Італію через коронавірус.

  • Станом на 26 лютого в Італії різко зросла кількість інфікованих новим коронавірусом: за добу захворіли 93 людини, також троє загинули. Всього в країні хворі 322 людини, налічується 10 загиблих.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Падуя
Теги
аптека вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги