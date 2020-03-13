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13 березня • оновлено в 11:53
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В Італії українка з коронавірусом потрапила в реанімацію

5.1т
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В Італії потрапила в реанімацію українка Раїса Малишева, у якої підтвердили китайський коронавірус.

Фото жінки за згодою її рідних опублікувала у Facebook активістка Оксана Федьків (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 року народження), яка працювала на законних підставах і з усіма документами в Ровато провінції Брешія, чотири дні тому була госпіталізована в одну з лікарень К'ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірус). Сьогодні діагноз був підтверджений. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, в дуже важкому стані", – написала Федьків.

В Італії українка з коронавірусом потрапила в реанімацію

В Італії українка з коронавірусом потрапила в реанімацію

Facebook Оксани Федьків

Вона також порадила всім людям, хто контактував з інфікованою українкою, звернутися до лікарів і обмежити пересування.

В Італії українка з коронавірусом потрапила в реанімацію

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня два нові випадки коронавірусу виявили в Україні – в місті Радомишль на Житомирщині та у Чернівцях.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Розбiйник Кiт
Розбiйник Кiт
да кик же тик
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