В Італії труни вивозять військовими вантажівками: моторошні кадри з жертвами коронавірусу

В італійському місті Сериате труни з померлими від коронавірусу вивозять військові вантажівки.

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Видання Daily Mail оприлюднило страшні кадри, на яких 45 трун винесли на вулицю, завантажили у вантажівки і відправили в іншу провінцію (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

dailymail.co.uk

Померлих відправлять в Феррару в провінції Емілія-Романья для кремації, оскільки рідна провінція Бергамо не може впоратися зі зростаючою смертністю.

Перед тим, як завантажити труни в вантажівки, в церкві була проведена поминальна служба.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

За останніми даними, в країні від коронавірусу померло 7 503 осіб. Всього кількість заражених досягла 74 386, з яких одужали 9 362 людини.

worldometers.infо

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник гендиректора стратегічних ініціатив Всесвітньої організації охорони здоров'я Раньєрі Гуерра заявив, що на цьому тижні в Італії очікується пік пандемії COVID-19 і початок її спаду.

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