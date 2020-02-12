Загрожує 15 років: в Італії судитимуть високопоставленого друга Путіна

Лідера партії "Ліга", колишнього віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні судитимуть за звинуваченням у незаконному затриманні мігрантів біля берегів Сицилії в серпні 2019 року.

Таке рішення щодо пов'язаного з Росією політика ухвалив Сенат Італії 12 лютого, передає ВВС. Верхня палата проголосувала за зняття із Сальвіні недоторканності і притягнення його до кримінальної відповідальності.

При цьому сенатори від "Ліги Півночі" покинули зал засідань, не прийнявши участі в голосуванні. До цього опозиційні партії Італії направили резолюцію про відхилення вимоги прокуратури, проте всі партії правлячої більшості проголосували проти.

Сальвіні раніше займав пост міністра внутрішніх справ Італії. Розслідування стосується незаконного утримання на борту корабля "Грегоретті" близько 116 мігрантів протягом майже тижня. Люди просили притулку в Італії.

Колишнього міністра підозрюють у тому, що він особисто не давав дозвіл на висадку пасажирів, незважаючи на неодноразові заклики з боку прем'єра країни Джузеппе Конте та інших членів уряду.

Італійський політик неодноразово заявляв, що хоче піти в суд, щоб "розповісти світу", що його міграційна політика "врятувала десятки тисяч життів".

"Я абсолютно спокійний і пишаюся тим, що я зробив. І я зроблю це знову, як тільки повернуся в уряд", – сказав Сальвіні.

Після оголошення результатів голосування він порівняв себе з президентом США Дональдом Трампом, проти якого був організований процес імпічменту.

"Я, як і Трамп? У нього є ще кілька мільярдів і ще кілька років, але це ліва звичка лівих, які подорожують по світу, намагатися перемогти судовим шляхом", – написав він у Twitter.

У разі успіху прокурорів Сальвіні може загрожувати до 15 років в'язниці.

Маттео Сальвіні LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що представники націоналістичної партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні та росіяни провели таємні переговори в московському готелі "Метрополь" у жовтні 2018 року.

Італійці, згідно з публікацією, домовлялися про отримання "мільйонів" із "російських нафтових грошей". Сальвіні заявляв, що має намір судитися через поширення цієї інформації.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram