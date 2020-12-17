В Італії стався землетрус: у Мілані через поштовхи розгойдувалися будинки, людей евакуювали

На півночі Італії 17 грудня зафіксували землетрус магнітудою 3,8, яке відчували в Мілані, а в деяких містах евакуювали людей.

Епіцентр підземних поштовхів, які були зафіксовані близько 18:00, розташовувався в Треццано-суль-Навільо (в 11 км від Мілана) на глибині 7,9 км, повідомляє Corriere della Sera з посиланням на Національний інститут геофізики і вулканології країни.

Епіцентр розташовувався в 11 км від Мілана. Google Maps

Про потерпілих і руйнування інформації немає. Водночас видання пише, що землетрус відчувався навіть на нижніх поверхах в столиці регіону Ломбардія.

Також в поліцію Монца надійшло близько 20 повідомлень від схвильованих мешканців.

Крім того, з ратуші в Караваджо у якості запобіжних заходів евакуювали людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня землетрус магнітудою 5,5 стався в Японії. Це призвело до тимчасової зупинки руху швидкісних поїздів.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувася в Тихому океані на схід від префектури Аоморі, а осередок залягав на глибині 50 км.