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20 березня • оновлено в 15:18
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В Італії спрогнозували дату закінчення епідемії коронавірусу

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Попередньо спад епідемії коронавірусу в Італії відбудеться 30 квітня. Статистична похибка становить 10 днів.

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Про це в Facebook повідомила українська журналіcтка Маріанна Сороневич, яка проживає в Римі, Італія.

В Італії спрогнозували дату закінчення епідемії коронавірусу

"Барбара Гуардабасьо, наукова співробітниця дирекції методології та статистичних процесів ISTAT і професор статистики університетів Топ Вергата і LUISS, разом з Федеріко Броги, також статистик з досвідом збору і аналізу даних в соціальних і економічних питаннях створили модель, яка передбачає кінець піку епідемії близько 30 квітня", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

При цьому Сороневич підкреслила, що терміни спаду епідемії вірусу – це всього лише гіпотеза.

"У роботі вчені об'єднали епідеміологічні дані і методи аналізу часових рядів. Зокрема, для аналізу були враховані тенденції поширення COVID19 в Китаї, і запобіжні заходи, прийняті урядом", – пояснила журналістка.

Сороневич зазначила, що закінчення епідемія хвороби буде залежати від дотримання людьми карантину і можливого прийняття подальших обмежувальних карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 20 березня, в світі зафіксовано 244 518 випадків зараження коронавірусів COVID-19. В Італії число інфікованих зросла до 41 035 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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